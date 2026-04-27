Следователи раскрыли дело о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым и его женой

ТАСС: СК раскрыл убийство экс-мэра Самары Тархова и его жены, дело в прокуратуре

Следователи завершили расследование уголовного дела о расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело поступило из Следственного комитета (СК) в прокуратуру. Внучке экс-мэра Екатерине вменяют расправу, мошенничество, кражу, подделку документов и надругательство над телами умерших. Следствие полагает, что вместе с соучастником Дмитрием Метревели она расправилась со своими родственниками, расчленила тела при помощи азота и пропустила через мясорубку, чтобы скрыть следы. После этого девушка похитила их имущество на 2,5 миллиона рублей с помощью поддельных документов.

Об исчезновении Тархова и его жены стало известно 31 января 2025 года. Под подозрение в расправе над ними сразу попала их внучка; ее задержали. На допросах девушка поясняла, что попала под влияние неправильных людей — 56-летней уроженки Самарской области Светланы Метревели и ее 25-летнего племянника Дмитрия. Последнему заочно предъявили обвинение в расправе. Он объявлен в международный розыск.

По делу также арестована родственница Метревели — Таисия Киселева. Она обвиняется в мошенничестве с имуществом Тарховых.