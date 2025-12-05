Реклама

Раскрыта роль гречки в деле о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым и его женой

Следователь Иванова: Убийство экс-мэра Самары Тархова и его жены неклассическое
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Расправа над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой является неклассическим преступлением — отсутствие тел затрудняет расследование. Об этом «КП» рассказала следователь по особо важным делам управления Следственного комитета России по Самарской области капитан юстиции Инна Иванова.

По ее словам, внучка супругов Тарховых Екатерина использовала гречку, чтобы скрыть тела родственников. Она месяц молчала, но затем начала давать показания. Из них следует, что внучка травила дедушку и бабушку, заставляя принимать вещество, оказавшееся для них летальным. Далее Тархова с сообщником привезли в квартиру азот, который облегчил расчленение тел. После останки пропустили через мясорубку и смешали с гречкой, чтобы замести следы. На месте преступления обнаружена крупа.

Следователь отвергла появившуюся в СМИ версию, что тела продали на органы. В настоящее время расследование завершается. В ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения, затем внучка экс-мэра предстанет перед судом.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля. Тогда же была задержана их внучка. Предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

