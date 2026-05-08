09:14, 8 мая 2026

Россиянка описала привычки жителей Индии словами «туалетная бумага под запретом»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Российская тревел-блогерша описала привычки жителей Индии словами «туалетная бумага под запретом». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, первое, что вызывает у туристов культурный шок — это отсутствие столовых приборов. Они считают, что есть руками — это чувствовать текстуру, энергию и температуру пищи. Также многие индусы убеждены, что металл убивает вкус. «При этом существует железное правило: едят только правой рукой. Левая считается нечистой, потому что ею подмываются после туалета. Поэтому левой не здороваются, не передают деньги, не прикасаются к еде. Нарушение этого правила воспринимается как грубое оскорбление», — написала автор блога.

Она добавила, что путеводители часто умалчивают о гигиенических привычках в стране. «В Индии туалетную бумагу почти не используют. Вместо нее — вода и специальный шланг, который называют healthfaucet, или "бум ган". Это маленький душ с краником, который установлен в каждом туалете», — отметила тревел-блогерша.

Также нормой поведения являются плевки и сморкания. «Индусы плюют на улицах. Постоянно и везде. Жуют паан — смесь из листьев бетеля, орехов и специй красного цвета. Жуют и сплевывают прямо на тротуар, на стены домов, в метро, в общественном транспорте», — заключила автор блога.

Ранее другой российский турист побывал в Индии и показал, как готовят уличную еду местные повара. На кадрах показано, как мужчины голыми руками, иногда прямо на земле, готовят разные местные блюда и употребляют их.

