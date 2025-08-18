Мир
21:13, 18 августа 2025

Зеленский рассказал о проблемах с закупкой оружия у США

Зеленский: У Украины есть проблемы с закупкой американского оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть проблемы с закупкой оружия у США. Об этом он рассказал в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

По его словам, Украина благодарна США за возможность покупать американское оружие. Он также поблагодарил страны Европы за то, что они платят за это через программу НАТО.

«У нас есть несколько проблем, чтобы получить деньги на финансирование», — добавил Зеленский.

Ранее Трамп пообещал, что США предоставят Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта. «Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности», — сказал он.

