11:41, 19 августа 2025

Армия России поразила пункты дислокации ВСУ близ Хатнего и Чугуновки

ТАСС: ВС России поразили пункты дислокации ВСУ близ Хатнего и Чугуновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВС России поразили пункты дислокации украинской армии в районе населенных пунктов Хатнее и Чугуновка Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«На харьковском направлении на участке фронта Меловое — Хатнее авиация ВКС нанесла поражение двум пунктам дислокации ВСУ», — рассказал источник агентства.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пробивают оборону украинских войск под Купянском. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев добавил, что Вооруженные силы Украины серьезно укрепились на этом участке, подготавливая оборону на протяжении трех лет, поэтому не приходится говорить о быстром продвижении.

