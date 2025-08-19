Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 19 августа 2025Россия

Армия России ударила по временным базам «Азова» в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении двух отделений Азова в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия ударила беспилотниками и артиллерией по временным базам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Катериновки на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, воздушная разведка выявила в жилой застройке населенного пункта перемещение бойцов Вооруженных сил Украины, которые осуществляли доставку продуктов на линию боевого соприкосновения. Доразведка местности также зафиксировала два пункта временной дислокации военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

«Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии Южной группировки. В результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в результате огневого поражения составили до двух отделений пехоты», — констатировали в Минобороны.

Ранее беспилотники и артиллерия Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами и ликвидировали взвод бригады «Азов» в районе Клебан-Быка. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Армия России ударила по временным базам «Азова» в ДНР

    Командиры ВСУ пригрозили минометным обстрелом своим военнослужащим

    Девочка-подросток стала жертвой изнасилования в российском селе

    Российский сапер рассказал о разминировании одних и тех же мест у границы с Украиной

    Мужчинам назвали действенные способы понравиться женщине постарше

    ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения террористического «Айдара»

    Температура в столице опустилась ниже летней отметки впервые за два месяца

    Президент Финляндии впечатлил Трампа

    Европа рекордно нарастила закупки одного вида продукции из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости