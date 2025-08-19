Армия России ударила по временным базам «Азова» в ДНР

Минобороны России сообщило об уничтожении двух отделений Азова в ДНР

Российская армия ударила беспилотниками и артиллерией по временным базам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Катериновки на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявило Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, воздушная разведка выявила в жилой застройке населенного пункта перемещение бойцов Вооруженных сил Украины, которые осуществляли доставку продуктов на линию боевого соприкосновения. Доразведка местности также зафиксировала два пункта временной дислокации военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии.

«Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии Южной группировки. В результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в результате огневого поражения составили до двух отделений пехоты», — констатировали в Минобороны.

Ранее беспилотники и артиллерия Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами и ликвидировали взвод бригады «Азов» в районе Клебан-Быка. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет беспилотников.