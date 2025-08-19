Раскрыты подробности смерти звезды шоу «Битва экстрасенсов»

Вдова экс-участника «Битвы экстрасенсов» Микаберидзе: Скорая не успела приехать

Вдова бывшего участника шоу «Битва экстрасенсов» Артура Микаберидзе, скончавшегося после падения с мотоцикла в Таиланде, раскрыла подробности его смерти. В беседе с 360.ru она заявила, что он умер до приезда скорой помощи.

Вдова Микаберидзе рассказала, что он упал с мотоцикла в Таиланде и повредил легкие. По ее словам, сначала он думал, что получил трещину в ребре, но через некоторое время ему стало хуже. Семья звезды «Битвы экстрасенсов» несколько раз обращалась в местные больницы, но там не могли поставить правильный диагноз.

«Накануне ночью стал задыхаться, и на следующую ночь он умер, потому что скорая уже не успела», — сказала вдова Микаберидзе. Она уточнила, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

О смерти Микаберидзе стало известно ранее 19 августа. У экс-участника «Битвы экстрасенсов» остались жена и пятеро детей.

Микаберидзе участвовал в «Битве экстрасенсов» дважды. После съемок в шоу он переехал с семьей в Таиланд. Там он с супругой обучал людей различным духовным практикам.