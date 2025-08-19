Силовые структуры
12:21, 19 августа 2025Силовые структуры

Двое рабочих устроили поножовщину на российской стройке

В Подмосковье приезжий ударил ножом в живот коллегу-строителя и скрылся
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего приезжего, который поссорился с коллегой-строителем в деревне Сидорово и напал на него с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Росгвардии.

По данным ведомства, между двумя рабочими на стройке произошел конфликт. В результате этого один из них схватился за нож, ударил им в живот своего оппонента и скрылся. Его нашли росгвардейцы и передали полиции.

Потерпевшего с ранением живота доставили в ближайшую больницу.

Ранее таксист из Москвы не поделил дорогу с коллегой, ударил его ножом в грудь и уехал. Очевидцы конфликта вызвали на место полицию и скорую помощь.

