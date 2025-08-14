Силовые структуры
17:25, 14 августа 2025Силовые структуры

Двое таксистов устроили поножовщину в Москве

В Москве таксист не поделил дорогу с коллегой и ударил его ножом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Таксист из Москвы не поделил дорогу с коллегой, ударил его ножом в грудь и уехал. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все случилось на Бутырской улице. Водители автомобилей Lada и Kia не смогли поделить дорогу и столкнулись друг с другом, а затем начали выяснять отношения уже выйдя из машин. В один момент таксист на Kia подошел к своему авто, достал из двери что-то похожее на нож и ударил в грудь 36-летнего оппонента.

Очевидцы конфликта вызвали на место полицию и «скорую помощь». Потерпевшего забрали в реанимацию, а нападавший успел скрыться.

Его задержали в тот же день по горячим следам.

Ранее в Санкт-Петербурге двое мужчин напали на таксиста, который вез их к месту назначения.

