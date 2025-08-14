Двое таксистов устроили поножовщину в Москве

В Москве таксист не поделил дорогу с коллегой и ударил его ножом

Таксист из Москвы не поделил дорогу с коллегой, ударил его ножом в грудь и уехал. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все случилось на Бутырской улице. Водители автомобилей Lada и Kia не смогли поделить дорогу и столкнулись друг с другом, а затем начали выяснять отношения уже выйдя из машин. В один момент таксист на Kia подошел к своему авто, достал из двери что-то похожее на нож и ударил в грудь 36-летнего оппонента.

Очевидцы конфликта вызвали на место полицию и «скорую помощь». Потерпевшего забрали в реанимацию, а нападавший успел скрыться.

Его задержали в тот же день по горячим следам.

