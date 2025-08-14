Силовые структуры
Вечерний выезд закончился для российского таксиста переломом и миллионным ущербом

В Петербурге два пассажира напали на таксиста и похитили его машину
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге двое мужчин напали на таксиста, который вез их к месту назначения. Об этом пишет 78.ru.

Сначала агрессивные пассажиры ударили водителя кулаком в лицо, а потом стали душить и вытащили у него из кармана 2,9 тысячи рублей. У таксиста получилось вырваться и выбежать из автомобиля. Тогда неизвестные угнали его машину.

После случившегося пострадавший обратился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом нижней челюсти, ушибленную рану переносья, множественные ушибы головы и закрытую травму груди. Злоумышленников вскоре задержали. Ими оказались 20-летний и 19-летний юноши. Сумма ущерба от их действий оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Ранее суд в Волгограде приговорил к девяти годам колонии строгого режима местного жителя, который вместе с приятелем забил до смерти 18-летнего таксиста.

