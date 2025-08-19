Силовые структуры
07:37, 19 августа 2025Силовые структуры

Двое россиян пойдут под суд из-за ВНЖ другой страны

На Камчатке следователи возбудили дело в отношении пенсионеров за сокрытие ВНЖ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих пенсионеров, которые не сообщили о получении вида на жительство (ВНЖ) в другой стране. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

66-летняя женщина и 76-летний мужчина проходят обвиняемыми по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»). Им грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на период до 400 часов.

По предварительным данным, женщина получила ВНЖ в 2013 году, а мужчина — в 2015 году. До июня 2025 года они не сообщили об этом в соответствующие органы России. «Коммерсант» уточняет, что пенсионеры получили вид на жительство Украины.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывал проверить певицу Лолиту Милявскую на уведомление о втором гражданстве.

