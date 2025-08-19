Двое россиян пойдут под суд из-за ВНЖ другой страны

На Камчатке следователи возбудили дело в отношении пенсионеров за сокрытие ВНЖ

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих пенсионеров, которые не сообщили о получении вида на жительство (ВНЖ) в другой стране. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

66-летняя женщина и 76-летний мужчина проходят обвиняемыми по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»). Им грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на период до 400 часов.

По предварительным данным, женщина получила ВНЖ в 2013 году, а мужчина — в 2015 году. До июня 2025 года они не сообщили об этом в соответствующие органы России. «Коммерсант» уточняет, что пенсионеры получили вид на жительство Украины.

