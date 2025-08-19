Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 19 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

МО: Силы ПВО сбили 23 БПЛА ВСУ над Волгоградской и Ростовской областями и Крымом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь на вторник, 19 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России два десятка беспилотников. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 летательных аппаратов над тремя регионами России. ВСУ, как уточняется, атаковали Россию дронами самолетного типа.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Больше всего дронов — 13 — сбили над Волгоградской областью. Еще по 5 перехватили над Ростовской областью и над Крымом. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 18 августа ВСУ выпустили 23 летательных аппарата по семи регионам. Под удар попали Тамбовская, Белгородская, Ростовская, Курская и Воронежская область, а также Краснодарский край, Крым, Черное и Азовское моря.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Российский военный выслушал приговор за самовольное продление отпуска на 20 дней

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Двое мужчин пытались помешать террористам «Крокуса» расстреливать людей

    Раскрыто неожиданное влияние эротических романов на интимную жизнь

    В Германии спустя 30 лет опубликовали документ с заявлениями Путина об Украине

    Рубио рассказал о необычной проблеме российской делегации на Аляске

    Минпросвещения составило календарь каникул на новый учебный год

    В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

    Создан рецепт самого вкусного шоколада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости