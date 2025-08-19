Туриста избили таксисты в Таиланде за попытку напасть на трансгендера-проститутку

В Таиланде пьяного туриста избили таксисты за попытку напасть на трансгендера-проститутку. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 23 июля. 50-летний австралийский турист отказался платить 38-летней женщине-трансгендеру Панье за то, что они провели вместе время на тайском курорте Паттайя.

В какой-то момент он попытался напасть на секс-работницу рядом с парковкой. Тогда очевидцы — таксисты на мотоциклах — решили вмешаться. Произошла драка, в итоге австралийца повалили на землю и вызвали полицию.

По словам Паньи, вместе с австралийцем она выпивала, но он отказался платить и был груб, поэтому трансгендер решила уйти.

Ранее туристов на популярном курорте Азии, в тайской Паттайе, предупредили о нападении на отдыхающих банды уличных проституток-трансгендеров. Местная полиция столкнулась с ростом числа соответствующих жалоб.