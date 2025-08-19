На Западе рассказали о недостающей детали на встрече Трампа и Зеленского

Spectator: Трамп и Зеленский не обсудили приемлемые для России условия

Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский во время встречи не обсудили приемлемые для России условия завершения украинского конфликта. О недостающем элементе на переговорах рассказало западное издание Spectator.

Как отмечается в материале, все участники этой встречи делали вид, что придерживаются одной позиции по решению конфликта на Украине. «Но на этом празднике добродушия и взаимной лести в Белом доме не хватало одной маленькой детали: содержательного обсуждения фактических деталей сделки, которую [президент России] Владимир Путин был бы готов принять», — утверждается в статье.

Spectator подчеркнуло, что одним из самых острых вопросов стало обсуждение того, готов ли Зеленский на территориальные уступки, касающиеся в том числе Донбасса, в обмен за заключение мира.

Ранее американское издание The Washington Post (WP) указало на разницу поведения Трампа на встрече с Зеленским и с Путиным. По мнению WP, прием украинского лидера американским коллегой оказался менее радушным.