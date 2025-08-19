Интернет и СМИ
Интернет и СМИ

В США указали на разницу в поведении Трампа на встречах с Путиным и Зеленским

WP: Прием Зеленского в США оказался не таким радушным, как на встрече с Путиным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп тепло встретил украинского коллегу Владимира Зеленского, однако прием оказался не таким радушным, как на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. На разницу в поведении американского лидера указало издание The Washington Post (WP).

В материале отметили, что Трамп вел себя более вежливо с Зеленским по сравнению с их последней встречей в феврале, которая закончилась публичной ссорой. Авторы WP отметили, что президент США поднял кулак в знак приветствия, когда машина украинского лидера подъехала к Белому дому. Перед тем как они с Зеленским вошли в здание, Трамп тепло пожал коллеге руку и приобнял за плечи.

«Однако это приветствие было менее радушным, чем красная дорожка и полет бомбардировщика B-2, который встретил Путина, когда он прибыл в пятницу [15 августа] на встречу с Трампом в Анкоридже», — констатировало WP.

Встреча Путина и Трампа прошла на Аляске в городе Анкоридж на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры президентов продлились 2 часа 45 минут. Президент России назвал встречу с американским коллегой очень хорошей. Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10.

