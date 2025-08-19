Обложка для паспорта подвела россиянина под суд

В Москве суд оштрафовал мужчину, показавшего паспорт со свастикой полицейскому

В Москве суд оштрафовал мужчину, показавшего полицейскому паспорт со свастикой на обложке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, инцидент произошел на станции метро «Борисово». Там пассажир разговорился с полицейским о Второй мировой войне и решил показать ему свой паспорт. Правоохранитель заметил, что на обложке паспорта у собеседника орел и венок со свастикой. Он составил на мужчину рапорт.

Во время судебного заседания фигурант свою вину признал и в содеянном раскаялся. Его обложку для паспорта конфисковали.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал экстремистской символикой фотографию автомобиля Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ.