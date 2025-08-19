Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:06, 19 августа 2025Силовые структуры

Обложка для паспорта подвела россиянина под суд

В Москве суд оштрафовал мужчину, показавшего паспорт со свастикой полицейскому
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Москве суд оштрафовал мужчину, показавшего полицейскому паспорт со свастикой на обложке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, инцидент произошел на станции метро «Борисово». Там пассажир разговорился с полицейским о Второй мировой войне и решил показать ему свой паспорт. Правоохранитель заметил, что на обложке паспорта у собеседника орел и венок со свастикой. Он составил на мужчину рапорт.

Во время судебного заседания фигурант свою вину признал и в содеянном раскаялся. Его обложку для паспорта конфисковали.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал экстремистской символикой фотографию автомобиля Mercedes-Benz G-класса с номерами А777УЕ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Российский школьник зацепился за гвоздь и порвал трахею

    Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

    Российская легкоатлетка рассказала о симулирующих незнание русского языка украинках

    Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

    Рубио рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Мужчина восемь лет прожил с застрявшим в груди ножом

    В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву

    Лавров отверг стремление России «просто захватить Донбасс»

    Зеленский прокомментировал прошедшие переговоры с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости