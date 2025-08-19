Пассажиры самолета начали прощаться с близкими после взрыва двигателя прямо в небе

Daily Mail: Взорвавшийся двигатель самолета Condor Airlines попал на видео

Пассажиры самолета авиакомпании Condor Airlines начали прощаться с близкими после взрыва двигателя в небе. Случившееся попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что борт с сотнями пассажиров вылетел 16 августа с греческого острова Корфу в Дюссельдорф, но уже спустя четыре минуты произошло непредвиденное. На кадрах, снятых с земли, заметно, как правый двигатель самолета раз за разом охватывает пламя. Аналогичные записи были сделаны пассажирами из салона лайнера.

«Я отправила родным прощальные сообщения, думая, что все кончено. Это было ужасно», — рассказала одна из путешественниц. Другие отмечали, что слышали громкие щелкающие звуки.

Несмотря на это, пилоты приняли решение продолжить полет на одном двигателе. Самолет набрал высоту и вскоре приземлился в Бриндизи, Италия, так и не добравшись до Дюссельдорфа.