Забота о себе
16:37, 19 августа 2025Забота о себе

Психолог предупредила о скрытой опасности коротких видео в соцсетях

Психолог Денисова-Мельникова: Просмотр коротких видео вечером вредит глубине сна
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала о скрытой опасности просмотра коротких видео в соцсетях. Ее предостережение опубликовало издание «Абзац».

По словам психолога, постоянные уведомления и поток информации перегружают нервную систему: мозг не успевает обработать поступающий в него контент. «[У глаз] самая сильная и яркая связь с окружающим миром. И когда перед глазами находится светящийся экран, где воспроизводится какой-то короткий эмоциональный ролик, это очень возбуждает нервную систему», — предупредила Денисова-Мельникова. Такие всплески возбуждения происходят каждый раз, когда запускается следующий ролик, и наносят вред нервной системе.

Зависимость от соцсетей Денисова-Мельникова сравнила с алкоголизмом и игроманией. Особенно вредит использование гаджетов вечером — эта привычка нарушает глубину сна, в результате чего человек не высыпается, его качество жизни падает. «А для заряда бодрости он опять лезет в интернет, чтобы посмотреть что-то эмоциональное. Это замкнутый круг», — отметила психолог.

Приложение, вызывающее зависимость, лучше удалить и использовать для связи мессенджер, в котором нет видеоконтента, рекомендовала специалистка.

Ранее психологи Санам Хафиз и Том Макдонах перечислили фразы, которые выводят собеседника из себя и усугубляют конфликт. По их мнению, коммуникацию при ссоре ухудшают высказывания, начинающиеся со слов «ты всегда» или «ты никогда».

