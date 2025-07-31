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13:30, 31 июля 2025Забота о себе

Психолог перечислил усугубляющие ссору фразы

Психолог Макдонах: Просьба успокоиться усугубляет конфликт при ссоре
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: StefaNikolic / Getty Images

Психологи Санам Хафиз и Том Макдонах перечислили фразы, которые выводят собеседника из себя и усугубляют конфликт. Список этих выражений приводит Daily Mirror.

По мнению Макдонаха, коммуникацию при ссоре ухудшают высказывания, начинающиеся со слов «ты всегда» или «ты никогда». Он объяснил, что такие формулировки преувеличивает реальность и побуждают собеседника искать контраргументы.

Также не стоит во время ссоры просить человека успокоиться, продолжил психолог. По его словам, под этой просьбой подразумевается, что проблема заключается не в ситуации, вызвавшей спор, а в реакции на нее человека.

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Хафиз же добавил, что фразы «забудь» и «без обид, но» тоже имеют скрытый смысл и поэтому не приветствуются во время конфликтов. Первая говорит собеседнику о его незначительности, а вторая обычно маскирует оскорбления. Фразу «я просто пошутил(-а)» тоже часто используют, чтобы скрыть обидные слова или поступки. «Подобное уклонение от ответственности может привести к потере доверия. Иногда достаточно извинений, чтобы исправить ошибку», — считает Макдонах.

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