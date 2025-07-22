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14:28, 22 июля 2025Забота о себе

Найдено объяснение нежеланию некоторых людей отмечать свой день рождения

Психолог Эспарса объяснила нежелание отмечать день рождения защитным механизмом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yta23 / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди не любят отмечать свой день рождения. Психолог Вианне Эспарса в беседе с изданием La Nacion нашла объяснение нежеланию устраивать праздник.

По словам Эспарсы, день рождения — это не только торт, вечеринка и подарки. Во время праздника гости обычно демонстрируют имениннику свою любовь, которая является основой для развития личности, пояснила она.

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Специалистка добавила, что люди, которые не отмечают свой день рождения, с детства не привыкли к проявлению такой любви. В результате у них выработался защитный механизм. Однако именно они больше всего и нуждаются в праздновании дня рождения, заключила Эспарса.

Ранее психолог Бенедикт Пичард назвал оптимальную продолжительность отпуска. По его словам, отдых должен длиться не более 11 дней.

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