Найдено объяснение нежеланию некоторых людей отмечать свой день рождения

Психолог Эспарса объяснила нежелание отмечать день рождения защитным механизмом

Некоторые люди не любят отмечать свой день рождения. Психолог Вианне Эспарса в беседе с изданием La Nacion нашла объяснение нежеланию устраивать праздник.

По словам Эспарсы, день рождения — это не только торт, вечеринка и подарки. Во время праздника гости обычно демонстрируют имениннику свою любовь, которая является основой для развития личности, пояснила она.

Специалистка добавила, что люди, которые не отмечают свой день рождения, с детства не привыкли к проявлению такой любви. В результате у них выработался защитный механизм. Однако именно они больше всего и нуждаются в праздновании дня рождения, заключила Эспарса.

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