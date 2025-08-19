Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 19 августа 2025Мир

Раскрыта причина пленения русского путешественника «Талибаном»

«Талибан» мог задержать путешественника Каверина из-за сопровождающих
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hedyatshah Hedayat / Reuters

Боевики находящейся у власти в Афганистане радикальной исламистской группировки «Талибан» могли задержать российского путешественника и этнографа Святослава Каверина из-за проблем с его сопровождающими. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане передает Telegram-канал Baza.

«Нашим гражданам нужно учитывать что в Афганистане исламские законы. В поездке необходимо брать разрешения у местных органов на посещение той или иной провинции, указывать цель посещения, сопровождающих лиц из числа местного населения», — указали в деловом центре.

В организации также отметили, что инцидент с задержанием Каверина связан с «проблемой компетенции сопровождающих лиц».

19 июля Каверин рассказал, что был задержан в городе Кундузе. По имеющейся информации, ему вменяют попытку контрабанды украшений. Исследователь работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Российский регион неожиданно завалило снегом

    Директора российского детского лагеря обвинили в смертельном отравлении школьницы

    Сафонов заявил об окончании процесса адаптации во Франции

    ВСУ ударили по российскому храму во время службы

    Армия России поразила пункты дислокации ВСУ близ Хатнего и Чугуновки

    Появилось видео задержания готовившего поджог и оправдывавшего теракт в «Крокусе» мигранта

    Банк России назвал регионы — лидеры по наличному обороту

    Названы две проверенные практики обретения уверенности в себе

    Использованное оружие для удара по НПЗ в Кременчуге раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости