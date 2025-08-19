Раскрыта причина пленения русского путешественника «Талибаном»

«Талибан» мог задержать путешественника Каверина из-за сопровождающих

Боевики находящейся у власти в Афганистане радикальной исламистской группировки «Талибан» могли задержать российского путешественника и этнографа Святослава Каверина из-за проблем с его сопровождающими. Об этом сообщили в Российском деловом центре в Афганистане передает Telegram-канал Baza.

«Нашим гражданам нужно учитывать что в Афганистане исламские законы. В поездке необходимо брать разрешения у местных органов на посещение той или иной провинции, указывать цель посещения, сопровождающих лиц из числа местного населения», — указали в деловом центре.

В организации также отметили, что инцидент с задержанием Каверина связан с «проблемой компетенции сопровождающих лиц».

19 июля Каверин рассказал, что был задержан в городе Кундузе. По имеющейся информации, ему вменяют попытку контрабанды украшений. Исследователь работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета.