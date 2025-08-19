Экономика
17:21, 19 августа 2025Экономика

Россиян призвали выращивать картофель в квартирах

Экономист Казова: Выращивание картофеля в квартирах повысит обеспеченность им
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Для полного удовлетворения потребностей населения России необходимо ежегодно увеличивать производство картофеля на 4,5-6 процентов, а выращивание овоща в квартирах может частично решить эту задачу, повысив покрытие спроса на 8-10 процентов. Таким мнением кандидат экономических наук и преподаватель ИМЭС Залина Казова поделилась с «Газетой.Ru».

Так она прокомментировала новости о разработке российскими учеными метода, который упрощает и ускоряет выращивание ценных сортов картофеля в домашних условиях без дорогостоящих химикатов и специального оборудования.

Казова пояснила, что инновационный метод позволяет выращивать экологически чистый урожай круглый год, что может способствовать балансированию спроса и предложения на рынке. Она отметила, что примерно из 109,5 миллиона городских жителей (75 процентов населения страны) около 5 процентов могут заняться выращиванием картофеля как хобби, а 2 процента — использовать этот метод для получения дополнительного продукта.

По расчетам экономиста, при выращивании картофеля на площади 6 квадратных метров с посадкой пяти кустов на одном квадратном метре и урожайностью 2 килограмма с куста, собирать урожай можно до четырех раз в год. Таким образом, средняя семья из четырех человек может получить до 240 килограммов картофеля.

В итоге новая технология может обеспечить урожай для 550 тысяч семей, что составит примерно 132 миллиона килограммов картофеля. Впрочем, по мнению Казовой, этот метод не решит значительную часть проблемы и не повлияет на цены из-за снижения урожайности и роста импорта.

Ранее исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали метод ускоренного размножения ценных сортов семенного картофеля в домашних условиях. При этом в чем конкретно заключается инновация, специалисты не раскрыли.

К маю 2025 года картофель в России подорожал до исторического рекорда — 85,4 рубля за килограмм. Также известно, что государство в этом году решило снизить поддержку производителей картофеля и овощей на 13 процентов, до 3,7 миллиарда рублей.

