Российский регион неожиданно завалило снегом

Иркутскую область завалило снегом в августе

Иркутскую область в конце лета неожиданно завалило снегом. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

По информации источника, снег с дождем и градом во вторник, 19 августа, обрушились на Балаганский и Заларинский районы. На записях, снятыми местными жителями, можно увидеть, как обильными осадками засыпало дороги, крыши домов и огороды. Дачники пожаловались, что некоторые из их растений пропали из-за внезапно наступившей зимы.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в минувший понедельник, 18 августа, впервые за два неполных месяца, столбики термометров в столице показали значения ниже «летней» отметки.