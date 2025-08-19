Температура в столице опустилась ниже летней отметки впервые за два месяца

В минувший понедельник, 18 августа, впервые за два неполных месяца, в Москве столбики термометров показали значения ниже «летней» отметки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Вчера среднесуточная температура воздуха, впервые за июль и август, опустилась ниже "летней" отметки в плюс 15 градусов Цельсия», — поделился информацией синоптик. Он отметил, что при этом погода в столичном регионе минувшей ночью, напротив, была довольно характерной для конца второй декады августа. Так, минимальная температура воздуха, согласно данным базовой метеостанции города ВДНХ, составила плюс 13,3 градуса — это близко к климатической норме.

«На других метеостанция столицы ночной минимум менялся от плюс 13,9 на Балчуге до плюс 12,8 в Бутово, столько же показали минимальные термометры и в Новой Москве», — добавил эксперт. Что касается Подмосковья, там в ночные часы столбики термометров практически нигде не опустились ниже 12-13 градусов тепла. Единственным исключением стал «полюс холода» в Черустях, где минимальная температура составила плюс 9,6 градуса.

Накануне главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что ожидать жары на этой неделе в Москве не стоит. По ее прогнозам, температура в столице окажется ниже климатической нормы.

