08:33, 19 августа 2025Россия

Российский сапер рассказал о разминировании одних и тех же мест у границы с Украиной

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В приграничных районах Курской области часто приходится разминировать одни и те же места. Об этом сообщил командир саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мельник, его цитирует ТАСС.

«Они не сидят на месте, продолжают минировать. (…) Если мы говорим про приграничье, то мы можем утром разминировать, а за ночь ВСУ опять разбросают. Приходится делать по-новому», — сказал сапер.

Он добавил, что территории в Курской области ВСУ минируют дистанционно с помощью дрона «Баба-Яга», которые несут на себе магнитные мины из США. Украинские военные, помимо этого, оставляли самодельные фугасы с поражающими элементами, когда отступали из приграничья.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что разминирование Курской области идет полным ходом, но потребуется как минимум несколько месяцев для ее полной очистки. Разминирование региона также сняли на видео.

