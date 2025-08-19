Из жизни
Русская бегемотиха осталась в одиночестве из-за санкций

Фото: Unsplash

Бегемотихе из зоопарка Екатеринбурга не могут привезти пару из Чехии из-за санкций. Об этом директор городского зоопарка Светлана Прилепина рассказала на пресс-конференции ТАСС.

Прилепина объяснила, что карликовая бегемотиха Ева осталась одна из-за «новых экономических испытаний». Они и не дают зоопарку доставить в Россию самца.

По словам Прилепиной, пара для русской бегемотихи обязательно должна быть из-за границы. «В России нам невозможно генетически правильно сформировать пару, если мы будем только одну территорию рассматривать», — пояснила она.

Директор рассказала, что куратор зоопарка долго искала подходящего Еве бегемота по всей Европе и Азии. Идеальный кандидат обнаружился в Чехии, однако пока внешние обстоятельства не позволяют паре познакомиться, сблизиться и завести потомство.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области владельцы бросили медведицу в закрытом зоопарке. Ей оставили лишь металлический бассейн-контейнер с застоявшейся зеленой водой, откуда она пила и где купалась в жару

