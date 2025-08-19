Мир
07:27, 19 августа 2025Мир

Спрогнозированы действия Украины и ЕС после встречи с Трампом

FT: Украина и Евросоюз будут затягивать заключение мирного соглашения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Украина и страны Европейского союза (ЕС) будут специально затягивать мирный процесс, чтобы избежать заключения соглашения на невыгодных для них условиях. Такой прогноз сделала британская газета Financial Times.

Как отмечается в статье, пока американский президент Дональд Трамп стремится заключить любую сделку по Украине, Киев и его европейские союзники будут пытаться выиграть время, чтобы проработать свой ответ на условия Трампа, которые тот озвучил в ходе переговоров в Белом доме.

По словам автора, Европа против того, чтобы идея о территориальных уступках со стороны Киева стала предпосылкой для заключения сделки между Россией и Украиной, поэтому на переговорах европейские лидеры сосредоточились на гарантиях безопасности.

Однако, по мнению издания, подобная тактика только укрепляет план главы США по урегулированию украинского конфликта через диалог с Россией. «Крушащая все на своем сила Трампа стремительно продвигается вперед. Но мало кто может сказать, куда он движется», — говорится в материале.

Ранее FT писала, что Украина пообещала купить у США оружие на 100 миллиардов долларов, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона.

