Стало известно о смерти на СВО родного брата российского депутата

Стало известно о смерти Александра Милонова в зоне специальной военной операции (СВО), родного брата депутата Госдумы Виталия Милонова. Об этом сообщил RT.

По сведениям агентства, родственник российского парламентария служил добровольцем в 3-й общевойсковой армии, одном из подразделений разведки Луганской народной республики (ЛНР).

Как выяснил RT, после ранения во время боевых действий Александр Милонов был переведен на медицинскую службу в одном из госпиталей. Травмы спровоцировали у него резкое ухудшение здоровья.

Брата Милонова отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге с соблюдением воинских почестей. Сам депутат пока комментариев по этому поводу не давал.

