Стармер подвел итоги переговоров в Вашингтоне

Стармер: Переговоры в Вашингтоне были хорошими и привели к реальному прогрессу

Переговоры между европейскими политиками, президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне были хорошими и привели к реальному прогрессу. Итоги встречи подвел премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает The Guardian.

«Между присутствовавшими на саммите европейскими лидерами, президентом Трампом и президентом Зеленским возникло настоящее чувство единства», — подчеркнул он.

Британский премьер выделил «два существенных результата» переговоров. Стармер отметил, что «коалиция желающих» теперь будет работать с США над гарантиями безопасности Украины. По его словам, другим важным результатом стало соглашение о том, что теперь между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским «будет заключено двустороннее соглашение».

Ранее Стармер в ходе переговоров в Белом доме заявил, что считает важным обеспечение безопасности не только Украины, но и Европы в целом. Президент Франции Эммануэль Макрон также предложил провести четырехстороннюю встречу по Украине с участием Европы. При этом политик не исключил проведение отдельной встречи между Россией, США и Украиной без Европы.