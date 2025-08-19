Мир
00:15, 19 августа 2025Мир

Стармер на встрече с Трампом призвал обеспечить безопасность Европы

Стармер: Нужно обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с главами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также другими европейскими лидерами заявил, что считает важным обеспечение безопасности не только Украины, но и Европы в целом. Трансляцию вел Белый дом.

«Когда мы говорим о безопасности, мы говорим о безопасности не только Украины. Мы говорим о безопасности Европы, а также Соединенного Королевства», — сказал Стармер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу по Украине с участием Европы. При этом политик не исключил проведение отдельной встречи между Россией, США и Украиной без Европы.

Вечером 18 августа глава Белого дома принял у себя украинского президента Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. По словам Трампа, для достижения мира необязательно прекращать боевые действия.

