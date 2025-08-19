Макрон предложил провести встречу с Россией при участии Европы

Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу по Украине с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за организацию четырехсторонней встречи, в которой могли бы принять участие Россия, страны Европы, Соединенные штаты Америки (США) и Украина. Об этом он сказал во время беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

Между тем, французский лидер охарактеризовал потенциальную трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и США как важную. Помимо этого, в качестве продолжения процесса урегулирования украинского конфликта Макрон указал на необходимость подобной встречи, но уже с участием Европы.

«Необходимо будет провести четырехстороннюю встречу, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не успел на встречу главы Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Она состоялась незадолго до того, как Зеленский и лидеры европейских государств приехали, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом урегулирование украинского вопроса.

Вечером в понедельник, 18 августа, политики провели переговоры в Белом доме. Беседа между Зеленским и Трампом шла около 25 минут. Вскоре глава Белого дома принял европейских лидеров.