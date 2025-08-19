Туристка оттаскала за волосы девочку-карманницу за кражу паспорта и попала на видео

В Италии американская туристка оттаскала за волосы укравшую у нее кошелек и паспорт девочку-карманницу и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в четверг, 14 августа, в районе Санта-Мария-дель-Джильо в Венеции. Американка заметила, что воровка украла у нее кошелек и документы, и сразу же схватила ее за волосы. Преступница начала кричать на пострадавшую и стала вырываться, а ее сообщница пригрозила туристке полицией.

Когда очевидцы вызвали правоохранителей, карманница испугалась и начала бить американку телефоном по голове, в результате чего ранила ее. Полицейские арестовали обеих девушек, но вскоре отпустили под залог.