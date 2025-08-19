Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 19 августа 2025Мир

В Германии спустя 30 лет опубликовали документ с заявлениями Путина об Украине

Spiegel: В Германии опубликовали документ 1994 года с позицией Путина по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

В Германии спустя 30 лет обнародовали архивный документ 1994 года с заявлением российского лидера Владимира Путина об Украине и Крыме. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Публикация документа стала частью исследовательского проекта Института современной истории Германии, работающего с архивами МИД ФРГ. Отмечается, что тогда Путин отмечал, что Крым и восток Украины являются исконно русскими территориями. Кроме того, по его словам, север Казахстана исторически принадлежит России. В послании Путин подчеркивал сложность объяснения русским людям передачи этих земель другим государствам, в которых проживают миллионы русскоязычных соотечественников.

При этом Путин подчеркивал, что защита интересов России не является попыткой возродить империю.

Ранее председатель комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн обвинила Владимира Путина в том, что он хочет включить Украину в состав Российской империи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Раскрыто неожиданное влияние эротических романов на интимную жизнь

    В Германии спустя 30 лет опубликовали документ с заявлениями Путина об Украине

    Рубио рассказал о необычной проблеме российской делегации на Аляске

    Минпросвещения составило календарь каникул на новый учебный год

    Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло

    В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

    Мужчина отрезал себе пенис из-за ссоры с женой

    Создан рецепт самого вкусного шоколада

    Популярная модель случайно оголила грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости