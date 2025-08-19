В Германии спустя 30 лет опубликовали документ с заявлениями Путина об Украине

Spiegel: В Германии опубликовали документ 1994 года с позицией Путина по Украине

В Германии спустя 30 лет обнародовали архивный документ 1994 года с заявлением российского лидера Владимира Путина об Украине и Крыме. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Публикация документа стала частью исследовательского проекта Института современной истории Германии, работающего с архивами МИД ФРГ. Отмечается, что тогда Путин отмечал, что Крым и восток Украины являются исконно русскими территориями. Кроме того, по его словам, север Казахстана исторически принадлежит России. В послании Путин подчеркивал сложность объяснения русским людям передачи этих земель другим государствам, в которых проживают миллионы русскоязычных соотечественников.

При этом Путин подчеркивал, что защита интересов России не является попыткой возродить империю.

Ранее председатель комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн обвинила Владимира Путина в том, что он хочет включить Украину в состав Российской империи.