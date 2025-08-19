В Роскомнадзоре дали совет по защите от мошенников

Роскомнадзор дал совет по защите от мошенников, представляющихся его сотрудниками. Рекомендацию ведомства приводит РИА Новости.
«Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор», — отметили в Роскомнадзоре.
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, не нужно следовать инструкциям, которые озвучивает злоумышленник, а также предоставлять личную информацию. Если во время разговора возникают сомнения, в Роскомнадзоре призвали уточнять услышанную информацию на горячей линии ведомства.
Ранее россиян предупредили о новой схеме по обману россиян. Сообщалось, что аферисты присылают потенциальным жертвам поддельные скриншоты из приложений банка и требуют «встречный перевод», чтобы вывести крупную сумму «выигрыша».
До этого в МВД рассказали, почему мошенники используют мессенджеры. В ведомстве объяснили, что интернет-трафик сложнее отследить и заблокировать, чем телефонный звонок.