09:35, 19 августа 2025

В Роскомнадзоре дали совет по защите от мошенников

Роскомнадзор призвал прервать разговор, если звонит мошенник от лица ведомства
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Роскомнадзор дал совет по защите от мошенников, представляющихся его сотрудниками. Рекомендацию ведомства приводит РИА Новости.

«Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор», — отметили в Роскомнадзоре.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, не нужно следовать инструкциям, которые озвучивает злоумышленник, а также предоставлять личную информацию. Если во время разговора возникают сомнения, в Роскомнадзоре призвали уточнять услышанную информацию на горячей линии ведомства.

Ранее россиян предупредили о новой схеме по обману россиян. Сообщалось, что аферисты присылают потенциальным жертвам поддельные скриншоты из приложений банка и требуют «встречный перевод», чтобы вывести крупную сумму «выигрыша».

До этого в МВД рассказали, почему мошенники используют мессенджеры. В ведомстве объяснили, что интернет-трафик сложнее отследить и заблокировать, чем телефонный звонок.

