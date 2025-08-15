В МВД предупредили россиян о частом мошенничестве в мессенджерах

МВД: Мессенджеры активно применяют мошенники для отправки сообщений и звонков

Мессенджеры являются самым распространенным инструментом для преступных сообщений и звонков. В МВД России предупредили о частом мошенничестве в мессенджерах и призвали соблюдать осторожность при их использовании.

За первую половину 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали более 142 тысяч преступлений, совершенных через мессенджеры. Статистика показывает, что мошенники чаще всего используют средства мгновенного обмена сообщениями для своих преступлений. Они отправляют жертве текстовые смс или звонят, в том числе по видеосвязи.

В МВД объяснили, что связь в мессенджерах предпочтительнее для украинских кол-центров, так как такое интернет-подключение отследить и заблокировать тяжелее, чем обычный телефонный звонок.

«Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений», — добавили в ведомстве.

Ранее в МВД предупредили о схеме обмана детей телефонными мошенниками. Как правило, аферисты просят детей делать фото приложений на телефоне родителей.