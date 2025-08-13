В МВД предупредили о схеме обмана детей телефонными мошенниками

МВД: Мошенники просят детей делать фото приложений на телефоне родителей

Телефонные мошенники при обмане детей просят их сделать снимки приложений, установленных на смартфоне родителей, после чего несовершеннолетние под диктовку переводят денежные средства на счета злоумышленников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Так, сообщается о случае, когда дочь одной из потерпевших увидела рекламу в мессенджере о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры. Желая забрать «приз», несовершеннолетняя открыла ссылку, откуда затем ей пришла инструкция.

«По инструкции нужно было сфотографировать все приложения в телефоне родителя и отправить неизвестному», — указывается в материалах МВД. После этого с девочкой связалась аферистка, и в результате ребенок под диктовку мошенницы перевел все деньги родителей на неизвестный счет.

Ранее в МВД рассказали, что ребенок может распознать телефонных мошенников, если будет знать «кодовые фразы», которые чаще всего используют преступники. Как уточнили в правоохранительных органах, все чаще жертвами обмана становятся дети.