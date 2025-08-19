В России назвали главное препятствие для переговоров по Украине в Европе

Депутат Чепа: Главная проблема переговоров по Украине в Европе — безопасность

Главное препятствие для трехсторонней встречи президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа — это обеспечение безопасности, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Эта проблема, как он заметил, распространяется даже на дружественные государства.

«Ватикан, к примеру, имеет свой особый взгляд на происходящее. Он критиковал и критикует политику против православного христианства на территории Украины. Папа Франциск много делал для того, чтобы урегулировать конфликт, и тоже имел свою точку зрения, отличную от общеевропейской. Но тем не менее, вопрос безопасности в случае потенциальной трехсторонней встречи остается актуальным», — сказал политик.

Он объяснил, что силы, стремящиеся к продолжению украинского конфликта, будут искать возможности провокаций. А любая провокация, даже незавершенная, неудачная во время переговоров может привести к срыву договоренностей и эскалации, сказал Чепа.

«Когда была встреча на Аляске, безопасность там обеспечили стопроцентную. Мы даже видели, как истребители пролетали над головами президентов, показывая, что все пространство находится под контролем. Смогут ли европейские страны обеспечить тот же уровень?» — заметил депутат.

Ранее сообщалось, что министерства иностранных дел Италии и Швейцарии уже выразили готовность принять переговоры трех лидеров. При этом отмечается, что в качестве альтернативных мест для потенциальной встречи рассматриваются Будапешт, Хельсинки.