13:44, 19 августа 2025Экономика

В России обнаружили медицинский картель

ФАС выявила в 7 регионах РФ медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: InkheartX / Shutterstock / Fotodom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в семи регионах страны медицинский картель на сумму свыше полутора миллиардов рублей. Как уточнили в пресс-службе ведомства, признаки нарушения законодательства о защите конкуренции были обнаружены на торгах по поставке расходных медицинских изделий, включая технические средства реабилитации.

Дело в связи с этим возбудили в отношении ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом «Эмса». ФАС подозревает их в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах.

Отмечается, что общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно превысила 1,574 миллиарда рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Ранее в ФАС заявили, что с начала года картельные сговоры были выявлены во всех без исключения российских регионах. К началу августа по фактам нарушающих рыночную конкуренцию недобросовестных соглашений в общей сложности успели возбудить 158 антимонопольных дел.

