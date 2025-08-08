Во всех регионах России выявлены картели

ФАС выявила картельные сговоры во всех российских регионах в 2025 году

С начала 2025 года представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выявили картельные сговоры во всех без исключения российских регионах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С января по настоящее время сотрудники ФАС возбудили по факту нарушающих рыночную конкуренцию недобросовестных соглашений в общей сложности 158 дел. В 96 случаях ведомство увидело нарушение антимонопольного законодательства.

Подобного рода соглашения охватили суммарно 1333 закупки в различных отраслях экономики. Начальные (максимальные) цены контрактов (НМЦК), участниками которых выступили картели, составили в общей сложности 49,6 миллиарда рублей. В целом за отчетный период в российский бюджет поступило 781,6 миллиона рублей в результате выплаты штрафов за согласование антиконкурентных соглашений, резюмировали в ФАС.

Картельным сговорам за последнее время подверглись ряд ключевых отраслей российской экономики. Во второй половине мая ФАС выявила недобросовестные соглашения по поставке мединструментов на 1,2 миллиарда рублей. В начале февраля незаконный ценовой сговор ведомство зафиксировало в Хабаровском крае. Дело возбудили в отношении нескольких производителей куриных яиц. Подобного рода практики, подчеркивают в ФАС, противоречат основополагающим нормам здоровой рыночной конкуренции.