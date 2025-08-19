В России резко упала выдача одного вида кредитов

НБКИ: Выдача потребительских кредитов упала в России на 46,5 процента

В июле 2025 года в России выдали 1,56 миллиона потребительских кредитов. Это выяснили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Если сравнивать с июнем, то количество выдач выросло на 13,1 процента. Однако в июле 2024 года речь шла о 2,92 миллиона таких ссуд. Иными словами, за год их число упало на 46,5 процента.

Больше всего таких займов выдали в Москве (105 тысяч), Московской области (93,3 тысячи), Краснодарском крае (64,7 тысячи), а также в Тюменской (56,2 тысячи) и Свердловской (53,8 тысячи) областях.

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2025 года объем кредитования молодежи в России увеличился на девять процентов. Активнее всего оформляли ссуды клиенты в возрасте 25-45 лет: им выдали 60 процентов от общего количества займов.

Известно, что во II квартале 2025 года в России выдали 253,3 тысячи кредитов на приобретение автомобиля. Это на 43,2 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.