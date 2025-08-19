В России заявили о риске дилерского пузыря на авторынке

Глава департамента «Рольф»: Дилерская сеть в России сильно раздута

В настоящее время дилерская сеть автопроизводителей на российском рынке сильно раздута и не соответствует объемам продаж в стране. О риске образования пузыря заявил глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, его слова приводит «Автостат».

Актуальные объемы дилерской сети в РФ, по оценке аналитика, завышены вдвое. Нынешнее количество автомобильных дистрибьютеров, отметил Иванов, заточено под ежегодные продажи машин в районе 2,5 миллиона единиц. По итогам этого года он ожидает реализацию в районе 1,1-1,15 миллиона штук.

На фоне проблем со сбытом количество контрактов по продаже и обслуживанию легковых автомобилей в РФ сократилось на 4 процента в апреле-июне, до 4347 соглашений. Иванов считает, что подобная динамика продолжится и во второй половине года. Однако темпы снижения вряд ли окажутся внушительными, полагает глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По оценке эксперта, снижение составит порядка 5-10 процентов с учетом грядущего выхода на рынок новых брендов — iCAUR и Deepal.

Трудности с бизнесом на внутреннем рынке испытывают не только российские, но и китайские концерны. Только за первый квартал 2025-го количество закрытых дилерских центров в России достигло 213 штук. Проблемы обусловлены в первую очередь жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, регулярным повышением утилизационного сбора, общим удорожанием машин и переполненностью складов. По итогам всего 2025 года эксперты прогнозируют снижение продаж новых легковушек на 10-25 процентов, а представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса не исключили отката рынка к показателям девятилетней давности.

