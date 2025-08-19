В США озвучили три варианта гарантий безопасности для Украины

NYT: Западный военный контингент может стать гарантией безопасности для Украины

Данных, как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины, пока нет, но могут рассматриваться несколько вариантов, предполагающих размещение западного военного контингента на территории республики. Три возможных сценария озвучил обозреватель The New York Times (NYT) Дэвид Сангер.

«Один из них предполагает размещение полноценных миротворческих сил, дополняющих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Они будут созданы исключительно для обороны, с целью сдерживания России», — говорится в материале.

Второй сценарий — послать на территорию республики силы прикрытия («растяжки»), численность которых будет гораздо меньше, чем в первом варианте. Они не смогут оказать серьезного сопротивления, однако, по версии издания, их наличие в стране не позволит РФ ее атаковать, чтобы не угрожать жизням находящихся там европейцев.

Согласно третьему варианту, на Украине разместят так называемые «силы наблюдения», которые ограничатся всего лишь несколькими сотнями западных военных. Их задачей будет фиксация начала боевых действий, если такое произойдет, а также оповещение мирового сообщества.