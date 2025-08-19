Яблочный Спас в 2025 году: суть, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать

Россияне отмечают Яблочный Спас

Август — время сбора нового урожая. Эти традиции отражены и в христианской культуре: именно в августе отмечаются три церковных праздника, которые в то же время тесно связаны с аграрным календарем — Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. О самом популярном из них — Яблочном Спасе — рассказывает «Лента.ру».

Когда отмечают Яблочный Спас

Фото: Юрий Ахромеев / РИА Новости

Яблочный Спас, который в церковном календаре называется праздником Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, относится к разряду самых значимых христианских праздников — двунадесятых. Эти торжества посвящены событиям из жизни Иисуса Христа и Богородицы. Преображение отмечается каждый год в одну и ту же дату — 19 августа (6 августа по старому стилю).

В 2025 году Яблочный Спас 19 августа выпадает на вторник

Яблочный Спас: в чем суть праздника

В древности в разных культурах было принято приносить первые плоды нового урожая в жертву богам в качестве благодарности, а также для того, чтобы заручиться их благосклонностью в будущем году. Этому были посвящены особые праздники: например, у иудеев — Шавуот, у кельтов — Лугнасад, у японцев — Ниинамэсай.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Предки россиян до X века были язычниками, а после того, как в 988 году произошло Крещение Руси, народное сознание объединило православные каноны и языческие традиции.

В результате появился народный календарь, в котором тесно переплелись православные торжества и праздники, связанные с аграрными циклами, природой, плодородием

Три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый — стали такими праздниками, где поминаемые события христианской истории наложились на древнюю традицию принесения жертв из первого урожая.

О Медовом и Ореховом Спасах: главное В августе православные верующие отмечают три Спаса — три праздника, в которых соединилась народная культура и церковная традиция. Они следуют друг за другом, и каждый из них имеет два названия: народное и церковное. Первый Спас — Медовый (он же Спас на воде, Спас Маковей), отмечается 14 августа, это начало Успенского поста. В церковном календаре в этот день отмечается несколько праздников.

Во-первых, это праздник Изнесения Честных древ Животворящего Креста Господня — в память о древней традиции, существовавшей в Константинополе. В августе для защиты от эпидемий из царской сокровищницы выносили деревянный крест с частицами Голгофского креста и с молитвами проносили его по улицам.

— в память о древней традиции, существовавшей в Константинополе. В августе для защиты от эпидемий из царской сокровищницы выносили деревянный крест с частицами Голгофского креста и с молитвами проносили его по улицам. Во-вторых, это Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице — в память о чудесном знамении от икон во время сражения князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в XII веке.

— в память о чудесном знамении от икон во время сражения князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в XII веке. В-третьих, это день памяти о Семи мучениках Маккавеях. Народное сознание соединило фамилии христианских мучеников и события аграрного календаря (к этому времени собирали урожай мака) и в результате получилось еще одно название праздника — Спас-Маковей. Третий Спас — Ореховый, выпадает на 29 августа. В церковном календаре ему соответствует праздник, посвященный Перенесению из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа. Речь идет об образе, который отпечатался на полотенце, когда Христос отер им свое лицо.

Преображение: библейский смысл

События праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа изложены в евангелиях от Матфея, Марка и Луки. Евангелисты описывают, как Христос взошел на гору Фавор для молитвы, взяв с собой апостолов Петра, Иоанна и Иакова. И там ученики увидели преображение Спасителя: лик Господа засиял, одежды его стали белоснежными, блистающими. Рядом с ним стояли два пророка (Моисей и Илия) и беседовали с ним о предстоящих испытаниях, которые ждали Христа в Иерусалиме.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пораженные увиденным, ученики услышали голос Бога-Отца, который говорил им: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!» Так Иисус впервые явился своим ученикам как Сын Божий, владыка жизни и смерти.

В честь чуда, произошедшего на горе Фавор, праздник получил народное название Спас на горе.

О выборе даты Преображения События, которым посвящен праздник Преображения, происходили за 40 дней до распятия Иисуса Христа и должны были праздноваться до Пасхи, то есть в конце зимы — начале весны. Но это было несовместимо с великопостным служением — временем печали и покаяния. К тому же, при установлении праздников церковь часто решала педагогические и миссионерские задачи: преодолевать языческие традиции и пережитки, устанавливая на даты языческих праздников новые, христианские. Поэтому праздник был перенесен на август — месяц, в который с древних времен было принято отмечать праздники урожая. Дата празднования Преображения была выбрана 19 августа, так как через 40 дней после нее верующие вспоминают крестные страдания Христа во время праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Традиции на Яблочный Спас

В старину до этого дня было строго запрещено есть какие-либо плоды и овощи, кроме огурцов. Особо строгий запрет касался яблок: считалось, что на том свете детям, чьи родители нарушили запрет, не дают яблок. Поэтому взрослые, особенно те, у кого дети ушли из жизни (а детская смертность была очень высока в прошлых веках) строго соблюдали запрет на поедание яблок до второго Спаса.

Все овощи и фрукты нового урожая с утра относили в храм, после благословения священником часть плодов оставляли церкви, часть отдавали неимущим. Считалось, что чем щедрее будет человек раздавать плоды на Спас, тем добрее будет Бог к его умершим родственникам на том свете.

Исследователи полагают, что в современном мире обряд освящения плодов приобрел символическое значение: с одной стороны, это знак обновления природы, а с другой — символ преображения прихожан, присоединившихся к учению Христа.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

После окончания церковной службы во многих регионах устраивались столованья: на церковном дворе накрывались столы с праздничными блюдами, в том числе из яблок.

В этот день соблюдался строгий запрет на бытовые дела.

Кто на Спаса шьет — до конца дней слезы льет русская пословица

Исключение составляла работа в саду — сбор яблок, либо на кухне — приготовление праздничных блюд.

Что можно делать на Яблочный Спас

Верующие христиане отправляются в храмы, присутствуют на службе, принимают участие в общей молитве. Богослужение в этот день отличается особой торжественностью, служба включает специальные тропари и кондаки, посвященные событиям на Фаворе. После литургии совершается чин освящения молодых плодов, сопровождающийся особыми молитвами. Храмы украшаются цветами и зеленью.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прихожане с собой приносят яблоки и другие плоды нового урожая — для освящения. «Это результаты вашего труда или же труда многих других людей, которые верующие приносят в знак благодарности Богу», — отмечает в беседе с «Лентой.ру» клирик храма апостола Андрея Первозванного города Минска, иерей Георгий Борушко. По благочестивой традиции часть этих плодов оставляется в храме, а затем раздается неимущим.

Хорошей семейной традицией праздника может стать совместная трапеза в кругу близких и родных людей с блюдами, приготовленными из фруктов и овощей нового урожая.

Несмотря на то, что праздник приходится на период строгого Успенского поста, в этот день церковь разрешает послабления: верующим дозволяется вкушать рыбу, растительное масло, горячую пищу.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

В этот день запрещено заниматься необязательными бытовыми делами, тяжелым физическим трудом — строить, копать, рубить дрова, прибираться в доме.

Как и в другие христианские праздники, в этот день церковь призывает не ссориться, не ругаться, не сквернословить и не желать никому зла.

Не стоит отказывать в помощи: в этот день наши предки делились пищей с малоимущими, подавали милостыню нуждающимся. Можно последовать их примеру, а можно перевести деньги на благотворительность онлайн.

Поскольку праздник выпадает на строгий пост, на столе не должно быть мясных блюд.

Приметы на Яблочный Спас

Приметы о погоде

Фото: Corina Rainer / Unsplash

Если ветер дует с юга и по дороге кружатся пыльные вихри — к обильным снегопадам зимой.

Каков Яблочный Спас — таков и ноябрь.

Если в день Яблочного Спаса погода ясная и теплая — осень будет мягкой и погожей.

Дождь на Спас предвещает затяжную осень с частыми осадками.

Роса утром обильная — к богатому урожаю грибов.

Гром гремит — к теплой осени.

Облака высоко плывут — к хорошей погоде.

Приметы о здоровье и благополучии

Если угостить больного освященным яблоком — скоро поправится.

Яблоко, положенное под подушку в ночь на Спас, поможет увидеть вещий сон.

Яблоко, съеденное натощак, защищает от болезней целый год.

Если на вашу руку дважды села муха, то прогонять ее нельзя — вас ждет успех.

Нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса — к болезням.

Если в этот день угостить яблоками соседей — в доме будет достаток.

Приметы о любви и семье

Фото: Kristanti / Shutterstock / Fotodom