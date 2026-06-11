Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 11 июня 2026Экономика

Попытку депутата определять ключевую ставку вместе с Центробанком раскритиковали

Масленников: Попытка заставить ЦБ согласовывать ставку посягает на его независимость
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Попытки заставить Центральный банк России (ЦБ РФ) согласовывать ставку с депутатами Госдумы посягает на его независимость. Раскритиковал инициативу экономист и политолог Никита Масленников, его слова приводит «Ридус».

Днем ранее группа депутатов от партии «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об усилении контроля за решениями Центробанка. Народные избранники считают, что для установления ключевой ставки на уровне выше 7 процентов регулятор должен получать разрешение у парламента.

По мнению Масленникова, ответственность и подчиненность Центрального банка уже достаточно корректно закреплена в законодательных актах.

«Согласовывать ключевую ставку с кем бы то ни было — это означает посягать на независимость Центрального банка РФ. Поэтому это непроходной законопроект. Нет никаких оснований, чтобы это поддерживать», — сказал он.

При текущем балансе бюджета отдавать вопрос о процентной ставке на откуп парламентариев было бы рискованно. Вместо этого стоит улучшать координацию деятельности регулятора и правительства. Этим должна заниматься уже существующая правительственная комиссия, в которую входят представители как Минфина и других министерств, так и депутаты с сенаторами из профильных комитетов.

На сегодняшний день ключевая ставка составляет 14,5 процента, что по-прежнему оценивается большинством представителей российского бизнес-сообщества как излишне высокий уровень. В ЦБ при этом отмечают, что цели по снижению инфляции еще не достигнуты, проинфляционные факторы преобладают над дезинфляционными, в том числе снова начали расти наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Обчистивший квартиру по указанию куратора российский студент избежал СИЗО

    Трамп пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана

    Вынесен вердикт по расправе сценариста «Счастливы вместе» над участником «Дома-2»

    Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

    Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

    Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok