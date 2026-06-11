Попытку депутата определять ключевую ставку вместе с Центробанком раскритиковали

Масленников: Попытка заставить ЦБ согласовывать ставку посягает на его независимость

Попытки заставить Центральный банк России (ЦБ РФ) согласовывать ставку с депутатами Госдумы посягает на его независимость. Раскритиковал инициативу экономист и политолог Никита Масленников, его слова приводит «Ридус».

Днем ранее группа депутатов от партии «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об усилении контроля за решениями Центробанка. Народные избранники считают, что для установления ключевой ставки на уровне выше 7 процентов регулятор должен получать разрешение у парламента.

По мнению Масленникова, ответственность и подчиненность Центрального банка уже достаточно корректно закреплена в законодательных актах.

«Согласовывать ключевую ставку с кем бы то ни было — это означает посягать на независимость Центрального банка РФ. Поэтому это непроходной законопроект. Нет никаких оснований, чтобы это поддерживать», — сказал он.

При текущем балансе бюджета отдавать вопрос о процентной ставке на откуп парламентариев было бы рискованно. Вместо этого стоит улучшать координацию деятельности регулятора и правительства. Этим должна заниматься уже существующая правительственная комиссия, в которую входят представители как Минфина и других министерств, так и депутаты с сенаторами из профильных комитетов.

На сегодняшний день ключевая ставка составляет 14,5 процента, что по-прежнему оценивается большинством представителей российского бизнес-сообщества как излишне высокий уровень. В ЦБ при этом отмечают, что цели по снижению инфляции еще не достигнуты, проинфляционные факторы преобладают над дезинфляционными, в том числе снова начали расти наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания.