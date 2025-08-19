Зеленский и Трамп обменялись подарками на встрече

Зеленский и Трамп обменялись подарками во время встречи в Вашингтоне

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обменялись подарками во время визита украинского лидера в Вашингтон. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, которую ему передал младший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ответ американский президент подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

На встрече Зеленский пошутил про надетый на встречу с Трампом в Белом доме наряд. Украинский президент появился на встрече в официальном костюме. В свою очередь, Трамп сделал ему комплимент, отметив, что ему нравится образ политика.

Ранее Трампа обвиняли в жульничестве во время игры в гольф. В распространенном видеоролике кедди (помощник игрока в гольфе, который переносит спортивный инвентарь и помогает советами — прим. «Ленты.ру») идет впереди гольф-кара американского лидера, а после бросает мяч в его сторону.