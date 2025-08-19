Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:22, 19 августа 2025Бывший СССР

Зеленский объявил об отказе от ключевого требования Киева на переговорах

Зеленский: Украина не настаивает на перемирии в качестве условия для переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров. Об отказе Киева от ключевого требования на переговорах сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, Украина готова к встрече без каких-либо условий. «Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров», — пояснил украинский лидер.

Он также отметил, что готов ко встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Зеленского, вопрос обмена территорий будет обсуждаться только между ним и президентом России. При этом признал, что дата возможной встречи пока не определена.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил мирную договоренность на Украине во время боевых действий. Он отметил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

Обсудить
Последние новости

Зеленский объявил об отказе от ключевого требования Киева на переговорах

Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский захотел обсуждать вопросы территорий только с Путиным

Зеленский сообщил о предложении России провести двустороннюю встречу

Зеленский высказался после прошедшей встречи с Трампом

Над российским городом прогремели взрывы

Канцлер Германии подтвердил организацию встречи Путина и Зеленского

Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости