Зеленский объявил об отказе от ключевого требования Киева на переговорах

Зеленский: Украина не настаивает на перемирии в качестве условия для переговоров

Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров. Об отказе Киева от ключевого требования на переговорах сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, Украина готова к встрече без каких-либо условий. «Если мы будем выдвигать требование перемирия в качестве условия для двусторонней встречи, россияне обвинят нас в срыве переговоров», — пояснил украинский лидер.

Он также отметил, что готов ко встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Зеленского, вопрос обмена территорий будет обсуждаться только между ним и президентом России. При этом признал, что дата возможной встречи пока не определена.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил мирную договоренность на Украине во время боевых действий. Он отметил, что другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня.

