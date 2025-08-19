Мир
02:43, 19 августа 2025

Зеленский шесть раз поблагодарил Трампа

Зеленский шесть раз поблагодарил Трампа в своем выступлении в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский шесть раз поблагодарил президента США Дональда Трампа и американскую администрацию в течение первых нескольких минут своей речи в Овальном кабинете. На это указал телеканал «Новости.Live» в Telegram.

В частности, он выразил благодарность за приглашение и за усилия, которые прилагает Белый дом в решении конфликта на Украине. Отмечается, что на скандальной встрече в феврале этого года вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал украинского лидера за то, что тот не поблагодарил Вашингтон за оказываемую Киеву помощь. Однако на встрече 18 августа вице-президент США молчал всю публичную часть встречи, которая длилась 25 минут.

Ранее телеканал CNN отметил, что новая встреча Трампа и Зеленского была намного более дружеской, чем «бурная перепалка» в феврале.

