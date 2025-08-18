В США сравнили две встречи Зеленского и Трампа

CNN: Новая встреча Зеленского и Трампа была намного более дружеской

Вторая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме была намного более дружеской, чем «бурная перепалка» в феврале. Две встречи лидеров Киева и Вашингтона сравнил телеканал CNN.

Утверждается, что украинская сторона сделала все, чтобы переговоры не зашли в тупик, — в частности, Зеленский привез письмо от своей жены, в котором высоко оценивается обращение первой леди США Мелании Трамп к российскому президенту Владимиру Путину. Глава Украины также сказал «спасибо» четыре раза за первые 10 секунд своего выступления и надел официальный костюм вместо футболки в стиле милитари.

«Спасибо вам за приглашение и огромное спасибо за ваши усилия, личные усилия, направленные на то, чтобы остановить эту войну. Спасибо, что воспользовались этой возможностью, большое спасибо вашей жене», — приводит канал слова Зеленского.

Переговоры президентов США и Украины начались в 20:15 по московскому времени. После завершения беседы с Зеленским Трамп примет в Белом доме лидеров стран Европы.