Зеленский высказался после прошедшей встречи с Трампом

Зеленский: Я показал Трампу на карте, кто какие территории контролирует реально

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что прошедшая встреча с американским лидером Дональдом Трампом была лучшей из всех предыдущих. Об этом он сообщил на пресс-брифинге.

Он рассказал, что смог показать американскому коллеге на карте, «кто какие территории контролирует — реально, а не по слухам».

Ранее в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Напротив стола, за которым сидели президенты США и Украины, поставили карту, где были выделены контролируемые российскими Вооруженными силами (ВС) регионы. «Спасибо за карту, хорошая карта. Даже хочется забрать с собой», — прокомментировал украинский лидер.