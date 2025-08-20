Наука и техника
На Западе восхитились новым фрегатом ВМФ России

NI: Спуск фрегата «Адмирал Амелько» укрепит морскую оборону России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает американским стратегам спать по ночам. Об этом в колонке для издания The National Interest (NI) написал военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт.

Он заметил, что сам факт недавнего спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» проекта 22350 не только укрепляет морскую оборону РФ, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире. «Такие фрегаты, как "Адмирал Амелько", играют жизненно важную роль в обороне флота, поддержке десантных операций и выполнении ударных задач», — указал специалист.

Он напомнил, что «Адмирал Амелько» заложили 23 апреля 2019 года, и проект столкнулся с проблемами, включая санкции. Из-за этого России пришлось самостоятельно разрабатывать двигательные установки, которые получили значительные улучшения. «Они делают "Адмирал Амелько" более мощным оружием по сравнению с его предшественниками», — восхитился кораблем эксперт с Запада.

В материале говорится, что новый фрегат усилит военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе в условиях сохраняющейся напряженности с НАТО и региональными державами. Вайхерт подчеркнул, что участие военных кораблей этого проекта очень эффективно в боевых операциях, что показала операция в Сирии, где российская армия пользовалась поддержкой фрегатов.

Корабль «Адмирал Амелько», который стал пятым в серии фрегатов проекта 22350, спустили на воду на «Северной верфи» 14 августа. ВМФ уже получил три фрегата проекта 22350.

